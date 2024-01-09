У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
У Хмельницькій області під час масованої атаки збили три ворожі ракети, є загиблі (оновлення)
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
Кабмін дозволив не надавати житлово-комунальні послуги українцям, які мають борги
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
На Хмельниччині фіксують більшість крилатих ракет ворога
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Порошенко в річницю підписання Томоса: тепер навіть скептики зрозуміли, для чого це було
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Британські ракети для нашої ППО. Українські також можуть бути
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
Олег Толмачев: «Видобуток газу зараз більший, ніж у довоєнному 2021 році»
ГоловнаПолітика

Зеленський провів розмову з Дудою: "Наш спільний кордон має бути кордоном єдності"

Прездиденти України та Польщі обговорили забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС.

Зеленський провів розмову з Дудою: "Наш спільний кордон має бути кордоном єдності"
Зеленський провів телефонну розмову з Дудою
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Президент України подякував за послідовну непохитну підтримку України з боку Польщі як незмінного союзника нашої країни на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

"Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами", – наголосив Зеленський.

Він також відзначив підтримку Польщею історичного рішення ЄС про початок переговорів з Україною.

Зеленський і Дуда також обговорили питання забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС.

Також вони обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу. Президенти обговорили питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України.

Зеленський поінформував колегу про нещодавні масовані російські ракетні обстріли території України, які призвели до загибелі мирних громадян і руйнування цивільних об’єктів, і наголосив на необхідності посилення української ППО для створення надійного повітряного щита.

Окремо він порушив питання щодо приєднання Польщі до Спільної декларації лідерів «Групи семи» про безпекові гарантії для України.

Президенти також обговорили графік подальших двосторонніх контактів.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров і його польський колега Владислав Косіяняк-Камиш обговорили ситуацію на фронті та нещодавні терористичні атаки росіян.

  • За останні місяці у відносинах Києва та Варшави накопичилась низка проблем – від ембарго Польщі на імпорт української сільгосппродукції до блокування кордону польськими перевізниками.
  • Минулого тижня голова МЗС Дмитро Кулеба анонсував контакти з Польщею "на всіх рівнях" для вирішення цих проблем.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies