Зеленський провів розмову з Дудою: "Наш спільний кордон має бути кордоном єдності"

Прездиденти України та Польщі обговорили забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Про це повідомила пресслужба Зеленського.

Президент України подякував за послідовну непохитну підтримку України з боку Польщі як незмінного союзника нашої країни на шляху до вступу в ЄС і НАТО.

"Наш спільний кордон має бути справжнім європейським кордоном. Кордоном єдності. Не має бути кордонів між нашими народами", – наголосив Зеленський.

Він також відзначив підтримку Польщею історичного рішення ЄС про початок переговорів з Україною.

Зеленський і Дуда також обговорили питання забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку ЄС.

Також вони обмінялися думками в контексті наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу. Президенти обговорили питання взаємодії в оборонній сфері з акцентом на ключових потребах Сил оборони України.

Зеленський поінформував колегу про нещодавні масовані російські ракетні обстріли території України, які призвели до загибелі мирних громадян і руйнування цивільних об’єктів, і наголосив на необхідності посилення української ППО для створення надійного повітряного щита.

Окремо він порушив питання щодо приєднання Польщі до Спільної декларації лідерів «Групи семи» про безпекові гарантії для України.

Президенти також обговорили графік подальших двосторонніх контактів.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров і його польський колега Владислав Косіяняк-Камиш обговорили ситуацію на фронті та нещодавні терористичні атаки росіян.