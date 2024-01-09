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Представники 43 країн взяли участь у засіданні робочої групи щодо безпекового пункту Формули миру

Це вже друга зустріч.

Представники 43 країн взяли участь у засіданні робочої групи щодо безпекового пункту Формули миру
Фото: Офіс президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів друге засідання робочої групи, що працює над реалізацією дев’ятого пункту Української формули миру "Недопущення ескалації війни та повторення агресії".

"Пункт дев’ятий Формули миру стосується недопущення ескалації війни та повторення агресії. Це набагато ширше, ніж гарантії безпеки. Ми хочемо, щоб наша Формула стала глобальною: дати будь-якій іншій країні змогу використовувати наш досвід, вчитися на наших уроках, використовувати наші інструменти та готові рішення", – зауважив під час засідання керівник Офісу Президента.

У зустрічі взяли участь посли та дипломатичні представники 43 країн (наживо та в режимі онлайн), зокрема представники держав Глобального Півдня, а також іноземні та українські експерти.

Фото: Офіс президента

До робочої групи щодо дев’ятого пункту Формули миру долучилися: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Болгарія, Бразилія, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ізраїль, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, ПАР, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Чилі, Швеція, Швейцарія, Японія, а також Європейський Союз. Крім того, були залучені представники експертних кіл низки держав.

З часу попереднього засідання понад 30 держав приєдналися до Спільної декларації G7 щодо надання Україні гарантій безпеки, на розгляд передано п’ять проєктів двосторонніх документів, розпочато вісім двосторонніх консультацій, іще понад 15 країн виявили готовність незабаром розпочати двосторонні переговори.

Фото: Офіс президента

Очільник Офісу Глави висловив сподівання, що незабаром буде узгоджено остаточний список співголів цієї робочої групи. У такому форматі група продовжить активну роботу як після чергової зустрічі радників із нацбезпеки, яка вже за кілька днів відбудеться у Давосі, так і після проведення Глобального саміту миру.

Як повідомили у Офісі президента, вже розроблено філософію та концептуальну рамку діяльності робочої групи, до яких надалі можуть подавати свої пропозиції представники залучених країн, зокрема нових учасників групи.Крім того, діяльність цієї групи виходитиме далеко за межі питання суто безпекових гарантій для України, щоб не допускати повторення агресій у майбутньому.

Під час засідання учасники обговорили пріоритети подальшої роботи, окремі організаційні питання та очікування від найближчої зустрічі радників із нацбезпеки та дипломатичних радників лідерів держав у Давосі. 

Після інавгураційного Глобального саміту миру на території однієї з країн-співлідерів пункту дев’ятого буде проведено тематичний міжнародний захід щодо недопущення ескалації війни та повторення агресії, де будуть використані напрацювання цієї робочої групи.

Нещодавно Кулеба доручив дипломатам активізувати роботу як над зміцненням позицій країн, які вже беруть участь у втіленні Формули миру, так і над приєднанням нових держав і міжнародних організацій до цієї роботи.

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