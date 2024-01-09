Начальник Львівської ОВА заперечив дотичність до справ Гриневича

Максим Козицький повідомив, що ні він, ні Львівська ОВА не має жодного стосунку до можливої протиправної діяльності Ігора Гринкевича на закупівлях Міноборони.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заперечив дотичність до можливої протиправної діяльності Ігора Гринкевича на закупівлях Міноборони.

"Насамперед наголошую: ні я, ні Львівська обласна військова адміністрація не маємо жодного стосунку до можливої протиправної діяльності Ігоря Гринкевича на закупівлях Міноборони. Якщо така діяльність мала місце, то правоохоронні органи та суд мають дати правову оцінку йому і всім тим особам, які з ним співпрацювали. Винні повинні понести максимально суворе покарання", – написав Козицький.

Він також додав, що, як начальник Львівської ОВА, не знайомив Ігоря Гринкевича з посадовими особами МОУ і "жодним чином не сприяв його співпраці з МОУ".

Козицький запевнив, що зустрічався із Гриневичем три рази. А фотографію, яку активно зараз використовують у соцмережах, зробили під час підписання тристороннього меморандуму між Львівською ОВА, благодійним фондом "HOPE.UA", представником якого є Ігор Гринкевич, та Львівською облрадою.

Фото: Фейсбук Максима Козицького

"Оскільки "HOPE.UA" є достатньо великою та відомою благодійною організацією і поки що до неї ніяких претензій нема, то у мене не виникало жодних сумнівів щодо її діяльності", – заявив начальник Львівської ОВА.

Відповідно до меморандуму, шляхом реорганізації КЗ ЛОР "Журавненський будинок підтриманого проживання психоневрологічного типу" має бути створений обласний центр соціальної реабілітації дітей, метою якого буде допомога дітям з посттравматичним стресовим розладом або з травмою війни.

За словами Козицького, реставраційно-ремонтні роботи на 70% мав профінансувати "HOPE.UA", шляхом залучення коштів іноземних донорів, та на 30% – ЛОВА, шляхом залучення коштів з обласного бюджету.

"Якщо на цьому етапі у когось є інформація про можливі протиправні чи шахрайські умисли «HOPE.UA» в особі Ігоря Гринкевича чи інших осіб, які цей фонд представляють, то прошу повідомити не лише мені, але й правоохоронним органам. Якщо такі факти мають місце, то як начальник ЛОВА обіцяю, що вищезгаданий меморандум буде розірваний в односторонньому порядку", – повідомив Козицький.

Голова ЛОВА додав, що кілька компаній Гринкевича працюють у Львівській області з 2012 року. З того часу з ними співпрацює ОВА. Зокрема, до 2020 року, коли Козицький очолив ОВА, з Гринкевичем підписали "понад 15 підрядів".

"Співпрацю з компаніями Гринкевича розпочали ще у 2012 році. До цього часу щодо двох компаній Ігоря Гринкевича порушили два кримінальних провадження. В одному випадку були заактовані роботи, яких не зробили, в іншому – не в повному обсязі поставлене обладнання", – сказав чиновник.

Він зазначив, що за позовом ЛОДА влітку минулого року Касаційний кримінальний суд постановив стягнути з відповідача на користь УКБ ЛОДА матеріальну шкоду у сумі понад 118 тисяч гривень. Щодо іншого кримінального провадження – суд першої інстанції за позовом ЛОДА вирішив відшкодувати понад 721 тисячу гривень на користь тієї ж ЛОДА.

Також Козицький наголосив, що не подавав сина Ігоря Гринкевича – Романа Гринкевича – на нагородження відзнакою "Золоте серце".

В чому звинувачують Гриневича: