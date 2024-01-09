Bloomberg: США та союзники провели таємні переговори з Україною щодо реалізації її Формули миру

Росію не запросили на зустріч в Ер-Ріяді, а Китай не поїхав.

Минулого місяця відбулася таємна зустріч між Україною, її союзниками з Великої сімки (G7) та невеликою групою країн Глобального Півдня, щоб спробувати згуртувати підтримку мирного плану Києва, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Раніше нерозголошена зустріч радників з національної безпеки 16 грудня відбулася в Саудівській Аравії та послідувала за більш масштабними, публічними зібраннями, спрямованими на протидію спробам Москви розділити та виставити Україну та її союзників як таких, що не бажають вести переговори про припинення війни.

Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчували себе комфортніше. За словами джерел, менший формат дозволив вільнішому та відвертішому обговоренню так званої Формули миру в Україні та планів просування цього процесу, а також принципів потенційної взаємодії з Росією в майбутньому.

Зусилля союзників у цьому напрямку за останні місяці ослабли. У США та Європейському Союзі життєво необхідна допомога на суму понад 100 мільярдів доларів застопорилася в процесах затвердження у Вашингтоні та Брюсселі, тоді як наступ України минулого року не приніс значного прориву на полі бою.

Тим часом деякі країни ЄС не виконують своїх зобов’язань щодо надання Києву більшої кількості зброї та артилерійських боєприпасів саме тоді, коли Україна стикається з постійними хвилями російських ракетних атак. Війна Ізраїлю та ХАМАС також підігріла розбіжності з Глобальним Півднем.

За підсумками секретної зустрічі, Київ та його союзники по G7 підтвердили свою думку про те, що для справедливого миру необхідно поважати територіальну цілісність і суверенітет України, і стверджували, що цілі Путіна не змінилися. Він не показав жодних ознак серйозного бажання вести переговори по суті і показав, що не дотримується попередніх домовленостей. Союзники чітко дали зрозуміти, що продовжуватимуть підтримувати Україну, а ЄС і США заявили, що вони впевнені, що пакети підтримки будуть узгоджені.

Київ хоче провести саміт лідерів щодо мирного плану на початку цього року та використати його як плацдарм для створення плану, заснованого на низці узгоджених принципів, як основи для будь-яких майбутніх переговорів з Москвою.

Деякі країни вважають проведення саміту на рівні лідерів у найближчі місяці передчасним, тоді як інші хочуть негайно залучити до процесу Росію.

Раніше в грудні Путін відвідав Саудівську Аравію для широкомасштабних переговорів, це була рідкісна закордонна поїздка на тлі міжнародної ізоляції, спричиненої його вторгненням.

Наприкінці минулого року одна людина, наближена до Кремля, припустила, що були певні контакти, які підтверджують зацікавленість в угоді про припинення вогню, але не надала жодних подробиць. Підтвердження цьому не було, і Україна та її союзники підозрюють, що будь-яке подібне звернення є нещирим ходом Кремля, щоб підірвати підтримку Києва та виграти час.

Путін висловив готовність припинити конфлікт, але "тільки на наших умовах". Його умови включали відставку влади Володимира Зеленського та масштабне скорочення обороноздатності України, "денацифікацію" та "демілітаризацію".

Виведення російських військ зі своєї території є основою Формули миру в Україні. Інші пункти включають повернення депортованих дітей і військовополонених, а також забезпечення продовольчої та енергетичної безпеки.

Усі учасники дискусії в Ер-Ріяді визнали право України на самооборону та погодилися з необхідністю дотримання ключових принципів Організації Об’єднаних Націй, зокрема поваги до територіальної цілісності держав, та міжнародного права.