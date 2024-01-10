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Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про лобіювання, який є рекомендацією Євросоюзу

За проголосували 309 нардепів. 

Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про лобіювання, який є рекомендацією Євросоюзу
Фото: Пресслужба ВРУ

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт "Про доброчесне лобіювання", який є однією з вимог міжнародних партнерів України.

За документ віддали голоси 309 депутатів. Законопроєкт був рекомендований Єврокомісією, нагадала народна депутатка Євгенія Кравчук.

"Уряд напрацював законопроєкт, орієнтований на міжнародні практики та стандартів у сфері лобізму, який врегулює відносини посадових осіб органів влади на державному і місцевому рівні, стейкхолдерів та суб’єктів лобіювання. Це має бути прозорий і зрозумілий механізм, доступний для всіх видів контролю", – заявила вона.

Законопроєкт містить:

  • термінологію у сфері лобіювання
  • права та обов’язки суб’єктів лобіювання
  • методи впливу
  • правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання
  • створення Реєстру прозорості держателем та адміністратором якого є НАЗК
  • порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього
  • доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний)
  • звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості
  • механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.

Впровадження доброчесного лобіювання є частиною вимог ЄС у боротьбі з олігархатом. 

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