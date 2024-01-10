Рада схвалила в першому читанні законопроєкт про лобіювання, який є рекомендацією Євросоюзу

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт "Про доброчесне лобіювання", який є однією з вимог міжнародних партнерів України.
За документ віддали голоси 309 депутатів. Законопроєкт був рекомендований Єврокомісією, нагадала народна депутатка Євгенія Кравчук.
"Уряд напрацював законопроєкт, орієнтований на міжнародні практики та стандартів у сфері лобізму, який врегулює відносини посадових осіб органів влади на державному і місцевому рівні, стейкхолдерів та суб’єктів лобіювання. Це має бути прозорий і зрозумілий механізм, доступний для всіх видів контролю", – заявила вона.
Законопроєкт містить:
- термінологію у сфері лобіювання
- права та обов’язки суб’єктів лобіювання
- методи впливу
- правила етичної поведінки суб’єктів лобіювання
- створення Реєстру прозорості держателем та адміністратором якого є НАЗК
- порядок реєстрації у Реєстрі прозорості та винятки з нього
- доступ до Реєстру прозорості (відкритий і безкоштовний)
- звітність суб’єкта лобіювання, що вноситься до Реєстру прозорості
- механізми контролю за діяльністю суб’єктів лобіювання шляхом моніторингу дотримання законодавства з питань лобіювання.
Впровадження доброчесного лобіювання є частиною вимог ЄС у боротьбі з олігархатом.