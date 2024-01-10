Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня

Також можуть бути зміни в пропозиції щодо звільнення з військової служби після 36 місяців служби.

Профільний комітет продовжує обговорювати законопроєкт про мобілізацію, який раніше збиралися розглянути в сесійній залі вже сьогодні. Нардепи Ірина Геращенко і Давид Арахамія в Telegram повідомили, що розглядати документ у першому читанні в залі готуються 11 січня.

Поки що депутати вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв у ефірі телемарафону. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.

Також є питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.

"Сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено сьогодні. Зранку була нарада, ми проходилися по всіх пунктах, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного", – сказав він.

Чернєв сподівається на досягнення консенсусу і спрямування документу на розгляд до залу.

За словами парламентаря, великих суперечок щодо законопроєкту немає. Обґрунтовує норми законопроєкту міністерство оборони, а депутати надають свої пропозиції. Законотворці хочуть забалансувати документ між мотиваційними і примусовими нормами, щоб була не лише мобілізація, а і рекрутинг.

Окрім основного законопроєкту, подали декілька альтернативних, у яких відрізняється термін завершення (принаймні тимчасового) військової служби. Міноборони пропонувало 36 місяців, але Чернєв сказав, що в документі можуть визначити різні підходи для права на відпочинок для тих військових, які в тилу, і тих, які на передовій.

Закон про мобілізацію