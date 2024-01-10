Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня

Профільний комітет продовжує обговорювати законопроєкт про мобілізацію, який раніше збиралися розглянути в сесійній залі вже сьогодні. Нардепи Ірина Геращенко і Давид Арахамія в Telegram повідомили, що розглядати документ у першому читанні в залі готуються 11 січня.
Поки що депутати вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв у ефірі телемарафону. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.
Також є питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
"Сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено сьогодні. Зранку була нарада, ми проходилися по всіх пунктах, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного", – сказав він.
Чернєв сподівається на досягнення консенсусу і спрямування документу на розгляд до залу.
За словами парламентаря, великих суперечок щодо законопроєкту немає. Обґрунтовує норми законопроєкту міністерство оборони, а депутати надають свої пропозиції. Законотворці хочуть забалансувати документ між мотиваційними і примусовими нормами, щоб була не лише мобілізація, а і рекрутинг.
Окрім основного законопроєкту, подали декілька альтернативних, у яких відрізняється термін завершення (принаймні тимчасового) військової служби. Міноборони пропонувало 36 місяців, але Чернєв сказав, що в документі можуть визначити різні підходи для права на відпочинок для тих військових, які в тилу, і тих, які на передовій.
Закон про мобілізацію
- Підготовка законопроєкту триває вже декілька місяців. Про те, що спочатку у ньому пропонували, ми розбирали тут. У грудні в Раді повідомили про нові поправки до законопроєкту, текст якого на той момент ніде не був опублікований, а сам він ще не був зареєстрований у парламенті. У поправках з'явилася пропозиція поставити жінок від 18 до 60 років на військовий облік (а не лише медикинь та чоловіків) та скасувати строкову службу. Призовний вік хочуть зменшити з 27 до 25 років. Джерела LB повідомили, що парламент готується голосувати за новий законопроєкт 10 січня. Також уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт.
- 19 грудня на пресконференції Зеленський на питання про мобілізацію сказав, що "військові просили" мобілізувати ще 450-500 українців. Він заявив, що "це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перш за все людей, це питання справедливості, обороноздатності і фінансів".
- За даними УП, депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, який внесли до парламенту. Як пише видання, про таку вказівку їм повідомили джерела у СН. Фракція наполягає, що треба дотримуватися "однієї лінії" із президентом.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи президентські цифри, сказав, що військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік.
- 4 січня парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації.