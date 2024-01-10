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Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня

Також можуть бути зміни в пропозиції щодо звільнення з військової служби після 36 місяців служби.

Оборонний комітет хоче прибрати з закону про мобілізацію можливість електронних повісток. Розгляд у залі можливий 11 січня
Єгор Чернєв
Фото: скріншот

Профільний комітет продовжує обговорювати законопроєкт про мобілізацію, який раніше збиралися розглянути в сесійній залі вже сьогодні. Нардепи Ірина Геращенко і Давид Арахамія в Telegram повідомили, що розглядати документ у першому читанні в залі готуються 11 січня. 

Поки що депутати вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою, повідомив заступник голови комітету із питань оборони Єгор Чернєв у ефірі телемарафону. За його словами, це неможливо проконтролювати і неможливо з'ясувати, чи людина таку повістку отримала.

Також є питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.

"Сподіваюся, що це буде все ж таки вирішено сьогодні. Зранку була нарада, ми проходилися по всіх пунктах, які мають бути змінені. Точно там не має бути нічого антиконституційного", – сказав він.

Чернєв сподівається на досягнення консенсусу і спрямування документу на розгляд до залу. 

За словами парламентаря, великих суперечок щодо законопроєкту немає. Обґрунтовує норми законопроєкту міністерство оборони, а депутати надають свої пропозиції. Законотворці хочуть забалансувати документ між мотиваційними і примусовими нормами, щоб була не лише мобілізація, а і рекрутинг. 

Окрім основного законопроєкту, подали декілька альтернативних, у яких відрізняється термін завершення (принаймні тимчасового) військової служби. Міноборони пропонувало 36 місяців, але Чернєв сказав, що в документі можуть визначити різні підходи для права на відпочинок для тих військових, які в тилу, і тих, які на передовій. 

Закон про мобілізацію 

  • Підготовка законопроєкту триває вже декілька місяців. Про те, що спочатку у ньому пропонували, ми розбирали тут. У грудні в Раді повідомили про нові поправки до законопроєкту, текст якого на той момент ніде не був опублікований, а сам він ще не був зареєстрований у парламенті. У поправках з'явилася пропозиція поставити жінок від 18 до 60 років на військовий облік (а не лише медикинь та чоловіків) та скасувати строкову службу. Призовний вік хочуть зменшити з 27 до 25 років. Джерела LB повідомили, що парламент готується голосувати за новий законопроєкт 10 січня. Також уряд вніс до парламенту відповідний законопроєкт. 
  • 19 грудня на пресконференції Зеленський на питання про мобілізацію сказав, що "військові просили" мобілізувати ще 450-500 українців. Він заявив, що "це дуже серйозна цифра, я сказав, що мені потрібно більше аргументів для того, щоб підтримувати цей напрямок. Тому що це питання перш за все людей, це питання справедливості, обороноздатності і фінансів". 
  • За даними УП, депутатам фракції "Слуга народу" рекомендували уникати коментарів про законопроєкт щодо мобілізації та військового обліку, який внесли до парламенту. Як пише видання, про таку вказівку їм повідомили джерела у СН. Фракція наполягає, що треба дотримуватися "однієї лінії" із президентом.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, коментуючи президентські цифри, сказав, що військове командування України не давало запиту з конкретними цифрами щодо кількості необхідних для мобілізації людей. Цифра від 400 до 500 тисяч була сформована з огляду на поточні потреби та потреби на 2024 рік. 
  • 4 січня парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації. 
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