Удари по Сумській області, обстріли Чернігівської та пошкодження дитячого медзакладу в Харкові: як минула доба в регіонах

По Чернігівській області за добу росіяни провели три обстріли (10 вибухів). Ворог стріляв із артилерії та мінометів по Новгород-Сіверському району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 14 вибухів з мінометів. Обстрілів зазнали Середино-Будська (два вибухи), Есманьська (п'ять вибухів), Свеська (три вибухи), Зноб-Новгородська (чотири вибухи) громади. Попередньо без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 74 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Свеська громади. Краснопільська громада: внаслідок атаки БпЛА пошкоджено Будинок культури, приватні будинки, лінії електропередач. Також сили протиповітряної оборони знищили БпЛА типу “Шахед”.

У Дніпропетровській за добу Нікопольський район потерпав від артилерійських обстрілів та ударів дронами-камікадзе. Загалом за вчорашній день – 12 атак. Гучно було у Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені шість приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач та газогін. Увечері агресор знов атакував Нікополь дроном-камікадзе. Пошкоджені два приватні будинки, господарська споруда та лінія електропередач. Уночі одне з сіл Марганецької громади окупанти обстріляли з важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає.

У Херсонській за добу противник здійснив 74 обстріли (375 снарядів), з них по Херсону – п'ять 5 обстрілів (11 снарядів). Рашисти поцілили у райони 22 населених пунктів, об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі, банківську установу, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю в Херсоні. Окупаційні війська обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади. Внаслідок атаки на селище поранень дістало подружжя, 55-річна жінка та 57-річний чоловік. Постраждалим надають медичну допомогу. Під час обстрілу обидва перебували за місцем проживання.

У Луганській майже щодня загарбники влаштовують авіаційні нальоти на Серебрянський ліс та артобстріли Білогорівки, де міцно тримають оборону наші захисники. За добу противник здійснив 132 обстріли (548 снарядів).

Учора близько ночі окупанти вдарили по Харкову попередньо двома ЗКР (тип встановлюється, ймовірно ЗКР-5В55 до С-300). Пошкоджено дитячий лікувальний оздоровчий центр. Постраждалих немає. Протягом доби окупанти завдали артилерійських ударів по більш як 17 населених пунктах області. Серед них і Уди, Веселе, Слобожанське, Вовчанськ, Мала Вовча, Куп‘янськ, Іванівка. Авіаударів завдали по Веселому, Петропавлівці, Іванівці, Табаївці, Піщаному, Берестовому.Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджені дроти, опора та лінія 10кВТ поруч з будинком у Слобожанському. Жертв та постраждалих немає. Також внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради, вікна, дах, паркан, стіни та прилегле сусіднє приміщення. Протягом доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

У Запорізькій минулої доби окупанти завдали 102 ударів по 19 населених пунктах області. 43 ворожі безпілотники атакували Гуляйполе, Малу Токмачку, Новодарівку, Червоне, Гуляйпільське, Роботине, Новоандріївку, Полтавку, Левадне, Малинівку та П'ятихатки. 53 артобстріли прийшлися по території Залізничного, Роботиного, Новоданилівки, Левадного, Чарівного, Степового, Малих Щербаків, Кам'янського, П'ятихаток, Біленького, а також інших міст і сіл на лінії вогню. Надійшло дев'ять повідомлень про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Курахове, Авдіївка, Нью-Йорк, Гостре, Щербинівка, Новобахмутівка, Орлівка, Бердичі. Пошкоджено вісім житлових будинків. На Донеччині за добу: двоє поранених цивільних..

У Миколаївській вчора ворожі артилерійські обстріли були по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.