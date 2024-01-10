Двоє людей поранені внаслідок ударів РФ по Херсонській області

За минулу добу окупанти здійснили 73 обстріли Херсонської області, випустивши 374 снаряди з мінометів, артилерії, ракетних систем залпового вогню, танків та БпЛА. Також здійснили ракетний удар, застосувавши балістику. Двоє людей були поранені.

По Херсону ворог випустив 11 снарядів. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкти критичної інфраструктури у Херсоні та Херсонському районі; банківську установу, завод, навчальний заклад та адмінбудівлю в Херсоні", – йдеться у повідомленні.