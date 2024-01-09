Прикордонники затримали девʼятьох чоловіків, які збиралися незаконно потрапити до Словаччини

Рух одного з чоловіків у прикордонні зафіксувала фотопастка, далі його розшукав безпілотник.

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) Чопського загону затримали девʼятьох чоловіків. Затримані хотіли незаконно потрапити до Словаччини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Рух одного з чоловіків у прикордонні зафіксувала фотопастка, далі його розшукав безпілотник, і затримали правоохоронці. Іншого “втікача” виявила камера відеоспостереження, – він встиг подолати загороджувальний паркан, але втекти не вдалося”, - розповіли в ДПСУ.

Інших правопорушників зупинили прикордонники завдяки співпраці зі словацькими колегами.

Ще двоє втікачів потрапили в поле зору прикордонного наряду, а до трьох порушників привела доріжка зі слідів у горах.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ