Прикордонники затримали девʼятьох чоловіків, які збиралися незаконно потрапити до Словаччини

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) Чопського загону затримали девʼятьох чоловіків. Затримані хотіли незаконно потрапити до Словаччини.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
“Рух одного з чоловіків у прикордонні зафіксувала фотопастка, далі його розшукав безпілотник, і затримали правоохоронці. Іншого “втікача” виявила камера відеоспостереження, – він встиг подолати загороджувальний паркан, але втекти не вдалося”, - розповіли в ДПСУ.
Інших правопорушників зупинили прикордонники завдяки співпраці зі словацькими колегами.
Ще двоє втікачів потрапили в поле зору прикордонного наряду, а до трьох порушників привела доріжка зі слідів у горах.
- На кордоні зі Словаччиною затримали в кінці грудня декілька груп ухилянтів.
- Бійці ДПСУ перехопили чотирьох порушників, які йшли горами до Словаччини.