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Прикордонники затримали девʼятьох чоловіків, які збиралися незаконно потрапити до Словаччини

Рух одного з чоловіків у прикордонні зафіксувала фотопастка, далі його розшукав безпілотник.

Прикордонники затримали девʼятьох чоловіків, які збиралися незаконно потрапити до Словаччини
Фото: Пресслужба ДПСУ

Співробітники Держприкордонслужби України (ДПСУ) Чопського загону затримали девʼятьох чоловіків. Затримані хотіли незаконно потрапити до Словаччини.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Рух одного з чоловіків у прикордонні зафіксувала фотопастка, далі його розшукав безпілотник, і затримали правоохоронці. Іншого “втікача” виявила камера відеоспостереження, – він встиг подолати загороджувальний паркан, але втекти не вдалося”, - розповіли в ДПСУ. 

Інших правопорушників зупинили прикордонники завдяки співпраці зі словацькими колегами. 

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Ще двоє втікачів потрапили в поле зору прикордонного наряду, а до трьох порушників привела доріжка зі слідів у горах.

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

Фото: Пресслужба ДПСУ

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