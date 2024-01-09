Українські бійці відбили 21 атаку окупантів на Авдіївському і 14 - на Мар'їнському напрямках, - Генштаб

Українські бійці відбили атаки ворога на шести напрямках. Найгарячіше було на Авдіївському (21 штурм) та Мар'їнському (14).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки росіян у районі Синьківки Харківської області, де ворог, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Лиманському наші захисники відбили 4 атаки ворога в районах східніше Тернів та Веселого Донецької області.

На Бахмутському підрозділи Сил оборони відбили 3 атаки в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському наші захисники відбили 10 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 11 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 14 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Шахтарському наші бійці відбили атаку в районі Старомайорського Донецької області.

Упродовж доби відбулись 64 бойові зіткнення. Загалом протягом доби ворог завдав ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засобах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 9 січня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційного удару в районі Веселого Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Степок Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області;

на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Табаївки, Піщаного, Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області;

на Лиманському росіяни завдали авіаційного удару в районі Нового Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;

на Авдіївському ворог завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області;

на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка;

на Шахтарському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області;

на Запорізькому ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької області;

у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Веселе, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Станіслав та обласний центр Херсонської області, а також Солончаки, Яселка Миколаївської області.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.