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Українські бійці відбили 21 атаку окупантів на Авдіївському і 14 - на Мар'їнському напрямках, - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулись 64 бойові зіткнення.

Українські бійці відбили 21 атаку окупантів на Авдіївському і 14 - на Мар'їнському напрямках, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські бійці відбили атаки ворога на шести напрямках. Найгарячіше було на Авдіївському (21 штурм) та Мар'їнському (14).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки росіян у районі Синьківки Харківської області, де ворог, безуспішно намагався покращити тактичне положення. 

На Лиманському наші захисники відбили 4 атаки ворога в районах східніше Тернів та Веселого Донецької області. 

На Бахмутському підрозділи Сил оборони відбили 3 атаки в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. 

На Авдіївському наші захисники відбили 10 атак в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 11 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації  безуспішно намагався покращити тактичне положення. 

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах  Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 14 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. 

На Шахтарському наші бійці відбили атаку в районі Старомайорського Донецької області. 

Упродовж доби відбулись 64 бойові зіткнення. Загалом протягом доби ворог завдав ракетного та 29 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засобах.

Ситуація на фронті станом на 18.00 9 січня така:

  • на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
  • на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційного удару в районі Веселого Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів, серед них Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Степок  Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча Харківської області;
  • на Куп’янському противник завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки, Іванівки, Табаївки, Піщаного, Берестового Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Табаївка, Іванівка, Берестове Харківської області;
  • на Лиманському росіяни завдали авіаційного удару в районі Нового Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;
  • на Бахмутському під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області;
  • на Авдіївському ворог завдав авіаційного удару в районі Олександрополя Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Невельське Донецької області;
  • на Мар’їнському під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка;
  • на Шахтарському артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області;
  • на Запорізькому ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине, Кам’янське Запорізької  області;
  • у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Веселе, Козацьке, Іванівка, Дніпровське, Станіслав та обласний центр Херсонської області, а також Солончаки, Яселка Миколаївської області. 

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат.

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