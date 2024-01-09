Через російську агресію в Україні постраждали 872 об'єкти культурної спадщини

Пошкоджено бо зруйновано такі об'єкти в 17 областях.

Унаслідок повномасштабної російської збройної агресії в Україні постраждали 872 об'єкти культурної спадщини.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

"МКІП продовжує фіксувати пошкодження об'єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. За період із 24 лютого 2022 року до 25 грудня 2023 року пошкоджено або зруйновано 872 об'єкти культурної спадщини. З них об'єктів національного значення - 120, місцевого значення - 682, щойно виявлених - 70", - йдеться в повідомленні.

Із загальної кількості пошкоджених пам'ятки архітектури становлять 279 об'єктів, архітектури та містобудування – 255, історії – 203, архітектури, історії – 33, монументального мистецтва – 19, містобудування, монументального мистецтва – 17, археології – 18, архітектури та містобудування, історії – 38, містобудування – 5, науки і техніки – 2, садово-паркового мистецтва – 1, архітектури та містобудування, монументального мистецтва – 1, архітектури, монументального мистецтва – 1.

Згідно з даними обласних військових адміністрацій, від початку війни повністю було зруйновано 23 пам'ятки, частково пошкоджено 672 пам'ятки, ступінь пошкодження 177 об'єктів залишається невідомим.

Пам’ятки культурної спадщини пошкоджені або зруйновані у 17 областях:

Харківська область – 216 пошкоджених чи зруйнованих пам’яток культурної спадщини (Богодухівський район – 4; Ізюмський – 14; Красноградський – 2; Лозівський – 1; Харківський – 181; Чугуївський – 14). У тому числі 10 національного значення, 202 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Одеська область – 119 (Білгород-Дністровський район – 1; Одеський – 117, Ізмаїльський – 1). У тому числі 28 національного значення, 91 місцевого значення.

Донецька область – 111 (Краматорський район – 36; Маріупольський – 26; Бахмутський – 28, Покровський – 17; Волноваський – 4). У тому числі 12 національного значення, 99 місцевого значення.

Херсонська область – 86 (Бериславський район – 10; Білозерський – 2; Каховський – 32; Херсонський – 42). У тому числі 12 національного значення, 44 місцевого значення, 30 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Чернігівська область – 70 (Чернігівський район – 63; Корюківський – 1; Новгород-Сіверський – 2; Ніжинський – 3; Прилуцький – 1). У тому числі 27 національного значення, 37 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Київська область – 69 (Білоцерківський район – 1; Броварський район – 5; Бучанський район – 14; Вишгородський район – 6, місто Київ – 43). У тому числі 16 пам’яток національного значення, 37 пам’яток місцевого значення та 16 щойно виявлених об’єктів.

Запорізька область – 38 пам’яток місцевого значення (Василівський район – 12; Запорізький – 15; Пологівський – 10; Мелітопольський – 1).

Львівська область – 33 (Золочівський район – 1; Стрийський – 1; Франківський – 29; Галицький – 2). У тому числі 2 національного значення, 31 місцевого значення.

Дніпропетровська область – 32 (Дніпровський район – 15; Криворізький – 4; Нікопольський – 13). У тому числі 1 національного значення, 25 місцевого значення, 6 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Луганська область – 30 пам’яток місцевого значення (Сватівський район – 5; Сєвєродонецький – 23, Щастинський – 2).

Сумська область – 25 (Конотопський район – 5; Охтирський – 12; Сумський – 7; Шосткинський – 1). У тому числі 5 національного значення, 20 місцевого значення.

Миколаївська область – 22 (Миколаївський район – 22). У тому числі 3 національного значення, 15 місцевого значення, 4 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Хмельницька область – 10 (Шепетівський район – 2; Хмельницький – 8). У тому числі 1 національного значення, 5 місцевого значення, 3 щойно виявлених об’єктів культурної спадщини.

Вінницька область – 4 (Вінницький район – 4). У тому числі 1 національного значення, 3 місцевого значення.

Полтавська область – 4 (Кременчуцький район – 4). У тому числі 1 національного значення, 2 місцевого значення, 1 щойно виявлений об’єкт культурної спадщини.

Житомирська область – 2 (Коростенський район – 2). У тому числі 1 національного значення, 1 місцевого значення.

Кіровоградська область – 1 (Олександрійський район – 1). 1 місцевого значення.

Нагадаємо, що станом на кінець минулого року повідомлялося про пошкодження 863 об’єктів культурної спадщини. Найбільше - у Харківській області.