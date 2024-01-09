Комітет ВР підтримав законопроєкт, який дозволить добудувати Музей Голодомору за кошти Канади

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону “Про музеї та музейну справу” щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду. Цей законопроєкт сприятиме виділенню Канадою фінансування на добудову музею.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
“Ми тішимося з того, що є ресурс, який ми можемо спрямувати на добудову цього об’єкта, дуже важливого для нас як з політичного, так і з науково-музейного боку”, - наголосив на засіданні комітету т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв.
Він уточнив, що йдеться, орієнтовно, про фінансування у розмірі 15 млн канадських доларів.
Комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №10361 за основу зі скороченням строку подання поправок і пропозицій наполовину.
- 13 липня минулого року Верховна Рада підтримала надання 573 млн гривень на завершення будівництва другої черги Музею Голодомору в Києві.
- Пізніше Володимир Зеленський повернув до парламенту законопроєкт № 9437, котрий передбачав виділення 573 млн гривень на Музей Голодомору в Києві.