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Комітет ВР підтримав законопроєкт, який дозволить добудувати Музей Голодомору за кошти Канади

Йдеться, орієнтовно, про фінансування у розмірі 15 млн канадських доларів.

Комітет ВР підтримав законопроєкт, який дозволить добудувати Музей Голодомору за кошти Канади
Національний музей Голодомору-геноциду
Фото: Михайло Марків

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону “Про музеї та музейну справу” щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду. Цей законопроєкт сприятиме виділенню Канадою фінансування на добудову музею.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

“Ми тішимося з того, що є ресурс, який ми можемо спрямувати на добудову цього об’єкта, дуже важливого для нас як з політичного, так і з науково-музейного боку”, - наголосив на засіданні комітету т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв.

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Він уточнив, що йдеться, орієнтовно, про фінансування у розмірі 15 млн канадських доларів.

Комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №10361 за основу зі скороченням строку подання поправок і пропозицій наполовину.

  • 13 липня минулого року Верховна Рада підтримала надання 573 млн гривень на завершення будівництва другої черги Музею Голодомору в Києві. 
  • Пізніше Володимир Зеленський повернув до парламенту законопроєкт № 9437, котрий передбачав виділення 573 млн гривень на Музей Голодомору в Києві.  
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