Комітет ВР підтримав законопроєкт, який дозволить добудувати Музей Голодомору за кошти Канади

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроєкт про внесення змін до Закону “Про музеї та музейну справу” щодо діяльності Національного музею Голодомору-геноциду. Цей законопроєкт сприятиме виділенню Канадою фінансування на добудову музею.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

“Ми тішимося з того, що є ресурс, який ми можемо спрямувати на добудову цього об’єкта, дуже важливого для нас як з політичного, так і з науково-музейного боку”, - наголосив на засіданні комітету т. в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв.

Він уточнив, що йдеться, орієнтовно, про фінансування у розмірі 15 млн канадських доларів.

Комітет рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №10361 за основу зі скороченням строку подання поправок і пропозицій наполовину.