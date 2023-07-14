Рада підтримала надання 573 млн грн на завершення будівництва другої черги Музею Голодомору в Києві

Верховна Рада підтримала надання 573 млн грн на завершення будівництва другоїчерги Музею Голодомору в Києві.

Про це повідомила виконувачка обов'язків директорки Музею Голодомору Леся Гасиджак.

“Це не додаткове/понаднормове фінансування (вартість будівництва була відома ще в 2018 році і вона лишилася незмінною), а виключно та сума, якої бракувало для завершення зведення цілісного меморіального комплексу (нагадаю: той простір, в якому ми працюємо як музей зараз, це перша черга, меморіальна Зала пам'яті; другою чергою стане будівля з основною експозицією, виставковою залою, спеціалізованим фондосховищем, кінозалом і конференц-залом тощо)”, – написала Леся Гасиджак.

Вона зазначила, що завершення і відкриття у Києві цілісного Музею Голодомору – це інвестиція у майбутнє, у "вакцину" проти "руского міра" та іншої отрути.

Нагадаємо, за час повномасштабної війни України проти агресії РФ велика кілкість країн визнала Голодомор геноцидом українського народу. Зокрема, нещодавно Нідерланди визнали Голодомор геноцидом українського народу.