Верховна Рада зареєструвала законопроєкт про зменшення терміну тюремного ув’язнення за читання книжок

10 липня у Верховній Раді України зареєстрували проєкт закону № 9477 “Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв'язку з діями, які підтверджують, що засуджена особа стала на шлях виправлення за допомогою саморозвитку.”

Зокрема, законопроєкт пропонує зменшувати строк ув’язнення за читання книжок із розрахунку три дні за кожну прочитану книжку. Таким чином, 10 прочитаних книжок за рік скорочують термін перебування у тюрмі на місяць. При цьому кількість прочитаних книг, яка дає право на зменшення строку, не має перебільшувати 10 одиниць за рік на одну особу. Щоб підтвердити факт прочитання, ув’язнений має скласти іспит в електронній системі. Книжки мають бути обрані з переліку, підібраного “за принципом сприяння формуванню у засуджених правильних духовних та моральних цінностей, а також цілей, спрямованих на виправлення (державною мовою України, в паперовій або електронній формі),” - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Задачі створення такого переліку та електронної системи перевірки покладаються на Міністерство юстиції, а забезпечення ув’язнених літературою - на адміністріції колоній.

Як зазначають автори документу, ця інновація має на меті посприяти виправленню та ресоціалізації засуджених, а також формувати у них за допомогою читання спеціально підібраної літератури правильних духовних та моральних цінностей.

Автором законопроєкту виступив депутат фракції “Слуга народу” Сергій Гривко.

Нагадаємо, у травні 2022 року Гривко був серед ініціаторів законопроєкту №7351, який надавав право командирам на свій розсуд убивати підлеглих військовослужбовців за невиконання наказів, без будь-якого розгляду обставин. Законопроєкт відкликали з парламенту.