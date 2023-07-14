Рада припинила повноваження депутатки від колишньої ОПЗЖ Плачкової, яка їздила в Кремль із Медведчуком

Верховна Рада 14 липня достроково припинила повноваження народної депутатки Тетяни Плачкової.

Про це у Telegram повдомили нардепи Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Рішення підтримали 283 депутати.

Таким чином, наразі у Раді залишилось 404 депутати із 450.

Нагадаємо, Плачкова є засновницею ТОВ "Юридична компанія "Кі енд Кейс". Працювала у Державній архітектурно-будівельній інспекції. Була помічницею депутатки-регіоналки Катерини Ващук на платній основі.

У 2019 році була обрана народною депутаткою від партії “Опозиційна платформа – За життя” номером 31 у списку як членкиня партії. Членкиня Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Входила до складу фракції ОПЗЖ, але вийшла з неї в березні 2022.

Плачкова в 2020 році була в складі делегації ОПЗЖ на чолі з Віктором Медведчуком і зустрічалася в Кремлі з депутатами російської думи. До повномасштабної війни розповідала про співпрацю з Росією та країнами колишнього Радянського Союзу, після – змінила публічну риторику на проєвропейську. Докладно – в матеріалі на LB.ua.