Зеленський і президент ПАР Рамафоса обговорили продовження роботи "зернового коридору"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою.

Про це йдеться в дописі Зеленського у соцмережах.

Глава держави подякував Рамафосі за візит до Бучі й Києва разом з іншими африканськими лідерами та за "наступні зусилля з повернення незаконно депортованих Росією дітей".

Під час розмови йшлося про підготовку до саміту миру та необхідні дипломатичні кроки з консолідації підтримки України африканськими країнами.

"Продовження зернового коридору важливе. Запросив Південно-Африканську Республіку приєднатися до ініціативи #GrainFromUkraine", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Сиріл Рамафоса і низка лідерів африканських країн приїжджали до України минулого місяця. Тоді візит Рамафоси відбувся у межах так званої африканської миротворчої місії. Африканська делегація привезла свої пропозиції щодо "миру", серед яких – відведення російських військ, не розміщення тактичної ядерної зброї з Білорусі, призупинення виконання ордеру Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та пом’якшення санкцій.

Тим часом 17 липня закінчується термін дії "зернової угоди". Росія заявляє, що продовжувати її не буде. З цього приводу неодноразово висловлювала стурбованість ООН, а днями її генсек Антоніу Гутерреш навіть написав листа Путіну. У документі для Росії пропонують помʼякшення щодо SWIFT: продовжити зернову угоду в обмін на підключення дочірньої компанії російського сільськогосподарського банку до міжнародної платіжної системи.