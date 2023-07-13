Дівчаток розлучили з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Додому вдалося повернути ще двох дітей із тимчасово окупованої території.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"5- та 12-річні сестри розлучилися з батьками з першого дня повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Весь час вони перебували з бабусею, яка відмовлялася передавати дітей матері, котра повернулася з полону", - розповів омбудсман.

За словами Лубінця, до його Офісу звернулася мати дівчаток. Опісля установа напрацювала механізм їх повернення із російською стороною.

Нагадаємо, за даними Центру національного спротиву, протягом липня росіяни вивезли близько 280 дітей з Антрацитівського району (тимчасово окупована територія Луганської області) до "казачого кадетського корпусу" у республіці Калмикія.

Нещодавно Президент Зеленський обговорив повернення українських дітей, депортованих Росією, зі Вселенським патріархом Варфоломієм.