В Україні з'явилася перша база даних щодо нерухомості УПЦ МП

Активісти нанесли інформацію на карту з прив’язкою до конкретних адрес.

Незалежний антикорупційний центр NGL.media разом із YouControl зібрали інформацію про усю нерухомість, зареєстровану на УПЦ МП в Україні.

Про це йдеться на сайті центру.

Усі дані взяли з державних реєстрів станом на травень 2023 року

"Спочатку ми сформували список усіх організацій, у назві яких є слово «православний» (у різних відмінках), включаючи зареєстровані релігійні громади. Після того виокремили організації УПЦ МП, очистивши список від інших православних конфесій і деномінацій. Додатково ми порівняли отриманий список з реєстром церков УПЦ від Opendatabot і виявили, що частина громад уже перейшли до Православної церкви України (ПЦУ), проте у реєстрі Opendatabot вони досі вказані як УПЦ", - розповіли активісти.

Зібрані дані не враховують майна, зареєстрованого на фізичних осіб, пов’язаних з УПЦ МП.

Активісти нанесли інформацію на карту з прив’язкою до конкретних адрес. Тож навівши курсор на конкретну точку, можна отримати інформацію про наявність і приналежність цього майна, побачити межі ділянок чи конкретні будівлі. Для того, аби дізнатися про майно УПЦ МП у певній місцевості, можна скористатися пошуком на карті чи масштабуванням.

У NGL.media зазначили - майно УПЦ МП в Криму і на окупованій частині Донеччини та Луганщини вказали тільки те, що досі зареєстроване за українським законодавством.

"Частину майна, особливо у сільській місцевості, ми не змогли нанести на карту, оскільки у реєстрах вони мають старі чи помилкові назви (наприклад, вулиця Леніна), тож точне визначення координат є утрудненим. Тому ми створили ще один пошуковий рядок під картою, скориставшись яким можна отримати таблицю з повним списком майна", - додали в центрі.

Наразі на порталі можна побачити 2876 будівель та 3800 земельних ділянок, які належать УПЦ.

Нагадаємо, днями предстоятель ПЦУ Епіфаній у співслужінні архієреїв та духовенства освятив монастир святого Іоана Хрестителя у Дрогобичі Львівської області. До травня 2022 року цей храм належав до УПЦ Московського патріархату (УПЦ МП). Пізніше релігійна громада вирішила приєднатися до Православної церкви України (ПЦУ).

Тим часом у місті Біла Церква Київської області мешканці прийшли до Спасо-Преображенський собор, який за рішенням міськради перейшов до ПЦУ. Однак між прихильниками УПЦ МП та містянами сталися сутички.