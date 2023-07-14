СБУ затримала "фаната Путіна" на Прикарпатті

Кіберфахівці Служби безпеки затримали мешканця Івано-Франківської області, який адміністрував прокремлівську групу в забороненій соцмережі "Вконтакте".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Чоловік поширював російську дезінформацію про події на фронті, а також вихваляв вище військово-політичне керівництво РФ.

Для маскування та масового "розгону" деструктивного контенту він створив декілька анонімних акаунтів. Матеріали ворожої пропаганди він брав з інформресурсів центральних рупорів Кремля.

Також задокументовано, що чоловік активно залишав коментарі у групі, створюючи видимість масової підтримки кремлівської пропаганди. Натомість він видаляв повідомлення і коментарі користувачів, які заперечували проросійські наративи.

"За матеріалами справи, зловмисником виявився місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і збут наркотиків. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він підтримав російських загарбників і згодом вирішив публічно оприлюднювати власні антиукраїнські погляди", - зазначили в СБУ.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено сім-карти, які він використовував для входу в анонімні акаунти, а аткож мобільний телефон та комп’ютер із доказами злочину.

Йому повідомили про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомили про підозру адміністратору проросійського ТГ-каналу Лебедєву. Він, зокрема, підшукував інформаторів з-поміж підписників свого каналу. Один з них передав координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій агресор вдарив ракетами восени 2022 року.