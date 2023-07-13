В Україні до 15 років тюрми засудили російського шпигуна з ФСБ, - СБУ

Він готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів.

До 15 років позбавлення волі засудили російського шпигуна, який, перебуваючи в РФ, створив агентурну мережу в Україні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зловмисник - кадровий співробітник управління ФСБ у Красноярському краї Олександр Іванченко.

Слідство встановило, що засуджений готував теракти проти Сил оборони і збирав інформацію із прифронтових регіонів України. Робив це через декількох агентів, яких курував особисто.

"Так, у 2017 році Олександр Іванченко завербував киянина і після декількох "тестових" завдань "законсервував" його. На початку повномасштабного вторгнення РФ співробітник ФСБ "активував" свого агента і дав йому вказівку прибути до Чернівецької області. Там зрадник мав встановити і передати агресору локації залізничних вузлів і логістичних складів, які задіяні для тимчасового базування і перекидання українських військ на фронт", - розповіли у спцслужбі.

Така інформація потрібна була російським окупантам для здійснення серії вибухів на інфраструктурних об’єктах Буковини. Однак СБУ спрацювала на випередження і затримала ворожого агента на початку 2023 року.

Також Іванов збирав інформацію із прифронтових районів України. Його цікавили точні координати місць дислокації підрозділів Служби безпеки та окремого полку спеціального призначення "Азов". Однак СБУ і тут заблокувала всі спроби шпигуна отримати таку інформацію.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Наразі зловмисник переховується на території Росії, тож тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, минулого місяця у Сумській області під час оперативних заходів затримали агента ФСБ Росії, який збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України. Отриману інформацію передавав росіянам для коригування обстрілів, зоокрема, із російських реактивних систем залпового вогню "Град".

Також Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ під час багатоетапної спецоперації у різних регіонах України. Зловмисник готував нові удари по електропідстанціях у 5 областях України.