НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина

Його обвинувачують в отриманні 1,39 млн гривень хабарів за розміщення точок торгівлі у столиці. Депутат виїхав з України ще 13 травня.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук депутата Київради від «Слуги народу» Владислава Трубіцина.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

“НАБУ розшукує обвинуваченого у кримінальному провадженні № 52021000000000144 від 23.03.2021, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням влади та службового становища, за попередньою змовою групою осіб)”, – йдеться в повідомленні.

Фото: НАБУ

Нагадаємо, 12 червня 9,8 млн грн застави за депутата Київради Трубіцина стягнули в дохід держави. Крім того, колегія суддів ВАКС змінила йому запобіжний захід на тримання під вартою. Після затримання особи буде вирішено питання про застосування цього запобіжного заходу.

Трубіцин був затриманий ще в лютому 2022 року. Депутат, який у Київраді обіймає посаду голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою, "у змові з п'ятьма пособниками вимагали та отримали неправомірну вигоду" за перемогу у тендерах на встановлення "купав" у столиці.

Слідство документувало злочинну діяльність учасників схеми майже рік. Детективи НАБУ зафіксували перемовини щодо семи локацій у різних районах столиці (Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському тощо) та передачу 1,39 млн грн неправомірної вигоди двома траншами. Під час одержання другої частини – 1,26 млн грн учасників схеми викрили "на гарячому". Депутата Київради та посадовців затримали в порядку ст. 208 КПК. Трубіцину обрали перебування під вартою з альтернативою застави у понад 14 млн гривень, і за нього цю суму сплатили.

Судячи зі сторінки Трубіцина в Facebook, принаймні 12 травня він запевняв, що був у Києві на роботі – депутат запостив світлину з засідання комісії Київради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою та заявив, що вона "продовжує працювати". За день до того він постив фото і писав про білок в центрі Києва. Однак, 17 травня депутат не зʼявився на судове засідання, а його телефон був поза зоною досяжності. Наступного дня він пропустив сесію Київради.

25 травня, більш ніж через рік після оголошення підозри, фракція "Слуга народу" вирішила виключити Трубіцина зі свого складу. Після підозри Трубіцин лише призупинив членство у партії, але при цьому залишався головою постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.

Пізніше САП підтвердила, що Трубіцин виїхав із України. 5 червня ВАКС дозволив оголосити його в міжнародний розшук.