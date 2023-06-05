ВАКС дозволив оголосити в міжнародний розшук Трубіцина

Підозрюваний в корупції депутат виїхав за межі України 13 травня на підставі листа від керівника ГУР.

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо оголошення депутата Київради Владислава Трубіцина в міжнародний розшук.

Трубіцин обвинувачується в одержанні 1,39 млн гривень неправомірної вигоди. Рішення про схвалення клопотання ухвалили 5 червня, повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро.

"Суд зважив на системні неявки обвинуваченого у судові засідання і наявність підтвердженої інформації про перетин кордону указаною особою та задовольнив клопотання у повному обсязі", – йдеться к повідомленні. Клопотання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 9 млн 886 тис. грн та щодо обрання обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою буде розглянуто на наступному засіданні – 12 червня.

Трубіцин підозрюється в тому, що разом із іншими фігурантами справи організував схему отримання хабарів за перемогу підприємців у тендерах на встановлення торговельних точок у різних районах Києва. Підозра йому була оголошена на початку лютого 2022 року, але Трубіцин продовжував бути депутатом і навіть очолювати комісію з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою. Запобіжним заходом для нього була застава.

17 травня депутат не зʼявився на судове засідання, а його телефон був поза зоною досяжності. Наступного дня він пропустив сесію Київради. При цьому ще 12 травня Трубіцин запевняв у Facebook, що був у Києві на роботі та засідав у складі комісії в Київраді.

25 травня, через понад рік після оголошення підозри, фракція "Слуга народу" виключила Трубіцина зі свого складу. Після журналістського запиту 30 травня в САП підтвердили, що Трубіцин виїхав за кордон, без дозволу на те прокуратури.

Журналісти "Схем" зʼясували, що виїхати за кордон Трубіцину вдалося завдяки листу від імені керівника ГУР Кирила Буданова. Він написав на імʼя голови Держприкордонслужби прохання не перешкоджати виїзду Трубіцина та ще чотирьох осіб за межі України у період з 28 січня до 25 травня 2023. Депутат виїхав 13 травня.

Згодом у ГУР пояснили, що з проханням попросити про дозвіл на виїзд цього депутат до управління звернулася Служба спеціальних операцій України. У ССО розповіли, що цьогоріч у січні просили Буданова сприяти виїзду Трубіцина та ще чотирьох осіб як волонтерів для забезпечення Сил спецоперацій "спеціальним обладнанням".