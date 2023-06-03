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Міністр закордонних справ Естонії відвідав Київ

З главою МЗСУ Дмитром Кулебою обговорили вступ України до НАТО та санкції проти російської ракетної промисловості та безпілотників.

Міністр закордонних справ Естонії відвідав Київ
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна
Фото: EPA/UPG

Україну з візитом відвідав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Про це у твітері написав очільник українського МЗС Дмитро Кулеба.

Кулеба зауважив, що двома головними темами візиту Цахкни були вступ України до НАТО та санкції проти російської ракетної промисловості та безпілотників.

"НАТО: працюємо над кроком вперед у Вільнюсі. Санкції: російську індустрію ракетного терору потрібно зупинити", - підсумував український міністр.

Нагадаємо, 2 червня у Київ прибув з візитом президент Естонії Алар Каріс. Він із Володимиром Зеленським домовилися про конкретну взаємодію в розмінуванні українських територій, зокрема із залученням естонських фахівців із їхнім обладнанням. Також президенти обговорили можливості створення спільних оборонних виробництв в Україні.

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