Зеленський і президент Естонії обговорили можливість створення спільних оборонних виробництв в Україні

Каріс зазначив, що його держава також має намір посилити роботу, яка сприяла б пожвавленню та відновленню української економіки.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою Естонської Республіки Аларом Карісом обговорили можливість створення спільних оборонних виробництв в Україні.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Також ішлося про залучення естонських фахівців до розмінування нашої держави.

"Домовилися про конкретну взаємодію в розмінуванні українських територій, зокрема із залученням естонських фахівців із їхнім обладнанням. Предметно обговорили можливості створення спільних оборонних виробництв в Україні. Окремо зупинилися на поглибленні взаємодії наших бізнес-кіл, обговорили питання страхування ризиків для естонських інвесторів, підприємців", - розповів подробиці переговорів із Карісом Зеленський.

Президент Естонії зазначив, що його держава має намір посилити роботу, яка сприяла б пожвавленню та відновленню української економіки. Також Каріс висловився на підтримку початку відбудови об’єктів інфраструктури й навчальних закладів ще до завершення війни.

Нагадаємо, Алар Каріс прибув 2 червня з візитом до Києва. Свій попередній візит до України естонський президент здійснив у квітні цього року разом із колегами з Польщі, Латвії та Литви.

Щодо співпраці між обома державами, то Естонія також навчатиме українські команди реабілітологів. Перша хвиля навчання, розрахована на 40 медиків, відбудеться у жовтні-листопаді цього року.

Водночас Укроборонпром та німецька компанія Rheinmetall створили спільне підприємство, яке має почати роботу всередині липня.