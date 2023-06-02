Зеленський і президент Естонії обговорили можливість створення спільних оборонних виробництв в Україні

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з главою Естонської Республіки Аларом Карісом обговорили можливість створення спільних оборонних виробництв в Україні.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Також ішлося про залучення естонських фахівців до розмінування нашої держави.
"Домовилися про конкретну взаємодію в розмінуванні українських територій, зокрема із залученням естонських фахівців із їхнім обладнанням. Предметно обговорили можливості створення спільних оборонних виробництв в Україні. Окремо зупинилися на поглибленні взаємодії наших бізнес-кіл, обговорили питання страхування ризиків для естонських інвесторів, підприємців", - розповів подробиці переговорів із Карісом Зеленський.
Президент Естонії зазначив, що його держава має намір посилити роботу, яка сприяла б пожвавленню та відновленню української економіки. Також Каріс висловився на підтримку початку відбудови об’єктів інфраструктури й навчальних закладів ще до завершення війни.
Нагадаємо, Алар Каріс прибув 2 червня з візитом до Києва. Свій попередній візит до України естонський президент здійснив у квітні цього року разом із колегами з Польщі, Латвії та Литви.
Щодо співпраці між обома державами, то Естонія також навчатиме українські команди реабілітологів. Перша хвиля навчання, розрахована на 40 медиків, відбудеться у жовтні-листопаді цього року.
Водночас Укроборонпром та німецька компанія Rheinmetall створили спільне підприємство, яке має почати роботу всередині липня.