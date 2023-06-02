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Данілов - нардепу Бужанському: "Проросійська сволота буде під корінь зачищена і викинута як токсичний московський непотріб"

Так Секретар РНБО відреагував на позицію нардепа від "Слуги народу", який відмовився переходити на українську в етері телеканалу "Київ".

Данілов - нардепу Бужанському: "Проросійська сволота буде під корінь зачищена і викинута як токсичний московський непотріб"
Фото: Укрінформ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що "недобиткам т.зв. "російського світу", які вважають, що в українських ефірах мають право розмовляти на "русскам", не місце не лише на телебаченні, але і в політиці, і в Україні". 

Про це йдеться в дописі Данілова у твітері.

Так Секретар РНБО відреагував на позицію нардепа  від "Слуги народу" Максима Бужанського, який відмовився переходити на українську в етері телеканалу "Київ", передає "Детектор медіа".

Бужанського запросили прокоментувати, чому він єдиний проголосував проти запровадження 8 травня Дня перемоги над нацизмом

Спочатку нардеп своєрідно відповів на вітання "Слава Україні", сказавши після декількох вилин роздумів "Слава Украине", тоді відмовився спілкуватися українською. В результаті інтерв’ю одразу набуло емоційного напруження і закінчилося тим, що Бужанський відключився від розмови.

"Вся проросійська сволота, яка 30 років ґвалтувала і зраджувала країну, має і буде під корінь зачищена і викинута звідусіль як токсичний московський непотріб", - підкреслив Секретар РНБО.

Нагадаємо, від початку 2023 року на адресу Секретаріату мовного обмудсмена надійшло 1212 звернень громадян щодо порушень Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. 

Тим часом колишній посол США в РФ Макфол порадив вчити українську мову. 

Як показало опитування, більшість громадян розмовляють українською мовою в побуті і слухають вітчизняну або західну музику. Найбільш активно переходить на українську в побуті молодь та старша вікова група 55+.

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