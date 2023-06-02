Російські окупанти обстріляли багатоповерховий будинок у селищі Комишуваха Запорізької області.

Про це повідомляє керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, в результаті терористичної атаки двоє людей загинули, четверо поранені.

"Мінно-вибухові травми отримали жінки 41, 84 та 87 років, а також 21-річний чоловік. Постраждалих оперативно доставили в медичний заклад. На жаль, від отриманих травм загинули жінки 44 та 77 років", - розповів Малашко.

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Фото: Запорізька обласна прокуратура

Нагадаємо, Запорізька обласна адміністрація заявляє, що російські війська прицільно знищують Комишуваху. Так, днями дві години на приватні будинки та цивільну інфраструктуру селища без упину сипалися снаряди.

Нещодавно внаслідок обстрілу Комишувахи загинув чоловік, ще троє людей отримали поранення. Було пошкоджено 50 будинків.