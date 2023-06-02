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Ворожа авіація атакувала селище на Херсонщині

Пошкоджено приміщення пошти, сільського клубу, амбулаторії, адмінбудівлю, а також памʼятник.

Ворожа авіація атакувала селище на Херсонщині
Ілюстративне фото: ворожа авіація
Фото: Міноборони Білорусі

Сьогодні ворожа авіація атакувала селище на Херсонщині. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

“Ворожа авіація знову атакувала Одрадокамʼянку Тягинської громади. Через влучання авіабомби в мирному населеному пункті пошкоджено приміщення пошти, сільського клубу, амбулаторії, адмінбудівлю, а також памʼятник”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що мирні люди не постраждали.

Нагадаємо, уночі ворог задіяв для ударів по Україні 15 крилатих ракет, усі вони були збиті. Російська Федерація, зазнаючи великих втрат, продовжує застосовувати тактику терору, намагаючись залякати населення України.

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