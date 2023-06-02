Школи Києва не переводять на дистанційку, а вчителі не чергуватимуть в укриттях - КМДА

Після розголосу в столиці із закритими укриттями, в шкільних батьківських чатах почали розсилати повідомлення про те, що з 2 червня навіть перші класи йдуть на онлайн навчання.

1 червня низка батьків першокласників, які ходять до шкіл Києва, поскаржилися, що дітей переводять на онлайн навчання через буцімто рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Причина - щоб школа могла забезпечити цілодобовий доступ до укриття інших мешканців району. Такі повідомлення в батьківські чати розіслали вчителі.

"Наша геніальна міська влада зробила геніальний висновок з сьогоднішньої трагедії - і відзавтра школярі навчатимуться онлайн, бо школа буде працювати виключно як укриття цивільного захисту. Тобто якщо раніше під час тривог хоча б діти були у відносній безпеці в укритті школи (куди вони могли дуже швидко спуститися), то тепер вони сидітимуть по квартирах", - написала користувачка Ірина Свєтікова напередодні, додавши відповідний скрін повідомлення.

Фото: Iryna Svietikova Розіслані повідомлення

Це підтвердили батьки першачків іще двох інших шкіл у Дніпровському та Дарницькому районах.

Рішення, на яке посилалися в повідомленні, датоване 1 червня. Текст розіслали після 19:00. Втім, засідання комісії було перенесене на 2 червня, і повідомлення про це з’явилося на сайті КМДА о 18:53.

У столичній адміністрації заперечили інформацію про те, що школи будуть переводити на дистанційне навчання. Речниця відомства Катерина Баранова в коментарі LB.ua сказала, що подібного рішення на засіданні комісії 2 червня прийнято не було і першокласники з понеділка, 5 червня, сядуть за парти, як і раніше. Хоча щодо сьогоднішнього дня не уточнила.

На прохання уточнити інформацію по конкретних школах, які перевели дітей на дистанційне навчання, в КМДА сказали, що ці заклади працюють так, як і раніше, без змін.

Цікаво, що за декілька хвилин Ірина Свєтікова повідомила, що в батьківський чат прислали повідомлення про відновлення з понеділка очної форми навчання. В інших двох школах рішення про дистанційку поки не відміняли.

Фото: скриншот Оновлене повдомлення

На запитання, що робити, якщо школи продовжать наполягати на дистанційному навчанні, речниця КМДА порадила батькам писати на фейсбук-сторінку столичної адміністрації, вказуючи школу. Обіцяють швидко реагувати.

LB.ua також поцікавився, чи справді вчителів змусять чергувати вночі в укриттях, що обговорювали напередодні. Катерина Баранова відповіла, що саме по вчителях такого рішення комісії немає. Тобто, чергових все ж призначатимуть, але це буцімто не стосуватиметься освітян. Протокол засідання комісії в КМДА обіцяють нам надіслати, як тільки він буде погоджений, зокрема, міським головою.

Нагадаємо, в ніч на 1 червня в Києві від уламків російських ракет загинули три людини. Як розповів чоловік однієї загиблої, це сталося біля замкненого укриття через 10 хвилин після оголошення тривоги. Через це знову підняли тему закритих укриттів у місті на другому році повномасштабного вторгнення.

Чотири місяці тому LB.ua дізнавався, чи покращиться цьогоріч ситуація з укриттями в місті і що планує робити КМДА. Текст вийшов 25 січня. Та інформація в ньому, на жаль, досі актуальна – нічого не змінилося і немає навіть тенденції до змін. Докладніше читайте Закриті укриття в Києві. LB.ua писав про ці проблеми ще в січні. Що відповідали чиновники тоді і що зараз.