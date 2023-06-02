Україна не шукає заміни НАТО, Альянс - це найкращі гарантії безпеки, - Зеленський

"Дуже важливо, щоб це чули наші партнери", - наголосив Президент.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не шукає заміни НАТО, альтернативи блоку. Членство в Альянсі є найкращою гарантією безпеки для нашої держави.

Про це Зеленський сказав на зустрічі з представниками ЗМІ після переговорів із президентом Естонії Аларом Карісом у Києві, йдеться на сайті глави держави.

"Ми не шукаємо заміни НАТО, і дуже важливо, щоб це чули наші партнери. Тому так багато зустрічей у нас на найвищому рівні. Ми не шукаємо альтернативи. Як я казав: наведіть мені приклад, яка країна НАТО воює із Росією, або на території якої країни НАТО зараз присутні російські війська? Це свідчить про те, що це найкращі гарантії безпеки для України", - сказав глава держави.

Президент наголосив, що основним пріоритетом для гарантування безпеки України є повноправне членство в Альянсі. До його набуття Україна прагне отримати чіткі гарантії своєї безпеки, які були б закріплені на папері.

Зеленський також додав, що наша держава не втягуватиме у війну жодну країну Альянсу, тому розуміє, що не стане членом НАТО, поки триває війна з Росією. "Не тому, що не хочемо, а тому, що це неможливо", – додав Президент.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що НАТО не повинно давати надмірних обіцянок таким претендентам, як Україна, щодо вступу в Альянс. За його словами, наша держава не стане членом НАТО найближчим часом.

Тим часом Франція наполягає на конкретному плані з приєднання України до військового альянсу НАТО, а Німеччина закликає бути більш обережними в обговоренні членства в умовах війни. У свою чергу, Офіс Президента заявляє, що наша держава, крім підтримки безпекового договору, очікує від країн НАТО двосторонніх угод.

А днями президент Франції Еммануель Макрон закликав до "надійних та відчутних" гарантій безпеки для України.