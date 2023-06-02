Якщо Орбана хвилюють можливі втрати України через контрнаступ, хай попросить свого “друга Путіна” вивести війська, – Подоляк

Михайло Подоляк зауважив, що ніколи не чув від Орбана закликів до Путіна закінчити війну.

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що якщо прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана хвилюють можливі втрати України через майбутній контрнаступ, то хай попросить свого “друга Путіна” вивести війська за межі міжнародно визнаних кордонів України.

Про це Михайло Подоляк написав у Twitter.

“Абсурдна публічна позиція Віктора Орбана вкотре демонстративно ображає цінності Європейського Союзу та міжнародного права загалом. Це свідоме приниження Європи та потурання терористичним діям Росії. Це свідоме виправдання агресора і заохочення його до продовження знищення України/Європи”, – йдеться в повідомленні.

Подоляк зазначив, що Угорщині саме час усвідомити, що через контрнаступальні дії Україна повертає свої території і своїх людей. Це справедливо і обов’язково.

“А якщо прем’єр-міністр Угорщини справді хвилюється про втрати – нехай подзвонить своєму «другу Путіну» та попросить, аби російські збройні формування вийшли за межі міжнародно визнаних кордонів України. І тоді війну буде закінчено. Більше жодних втрат і смертей. Лише повноцінний вивід збройного контингенту і техніки окупанта є передумовою до закінчення війни. Чи хтось чув подібні заклики Орбана до Росії?” – написав радник керівника Офісу президента.

Зі свого боку, Міністерство закордонних справ України закликало Орбана вимагати від Москви припинити війну та повернути свою армію на російську територію.

“Ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції Росії, не підривати єдність в ЄС”, – написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зазначимо, нещодавно Орбан виступив за припинення вогню і мирні переговори між Україною та Росією до початку українського контрнаступу. Він "хвилюється", що атакуюча сторона зазнає втричі більших втрат, ніж той, хто обороняється.

Нагадаємо, Віктор Орбан займає відкрито проросійську позицію. Так, нещодавно Орбан зробив чергову проросійську заяву. Він вважає, що Україні не вдасться перемогти РФ у війні. На думку Орбана, війну може зупинити тільки домовленість росіян із США. Він додав, що сподівається на переобрання американським президентом Дональда Трампа.

На це українське МЗС повідомило, що європейські політики минулого року стверджували, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години. Однак “вони помилилися тоді, помиляються і зараз”.