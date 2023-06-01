Також Сейм закликав до формулювання конкретних завдань, які необхідно виконати для швидкої інтеграції України до НАТО.

Сейм Латвії закликав НАТО ухвалити рішення про запрошення України до Альянсу.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

“Ще одне важливе рішення! Саейма Латвії прийняла заяву на підтримку євроатлантичної інтеграції України”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у заяві парламент Латвії:

закликає НАТО ухвалити рішення про запрошення України до Альянсу

закликає до формулювання конкретних завдань, які необхідно виконати для швидкої інтеграції України до НАТО.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував парламенту Латвії.

“Я вітаю сьогоднішню заяву Сейму латвійського парламенту, який закликає НАТО запросити Україну на саміт у Вільнюсі та сформулювати чітку дорожню карту для забезпечення швидкої інтеграції”, – написав міністр.

Нагадаємо, сьогодні голови парламентських комітетів закордонних справ країн НАТО закликали визначити чіткий шлях для вступу України до Альянсу на саміті у Вільнюсі. Також вони закликали забезпечити чіткі та міцні безпекові гарантії для України до її вступу в Альянс.

Зазначимо, Вільнюський саміт НАТО має відбутися 11-12 липня 2023 року в столиці Литви.

Також нагадаємо, сьогодні в Осло триває зустріч міністрів закордонних справ країн блоку НАТО. На порядку денному питання вступу Швеції і війна в Україні.

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна не зможе вступити до альянсу, доки війна з Росією не закінчиться.