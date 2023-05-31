"Нам потрібні нові сценарії". Зеленська пропонує обговорити зміни до протоколів вшанування пам'яті в Україні

На думку дружини президента, після десятків років радянського минулого в Україні не знають, як правильно потрібно демонструвати скорботу

Перша леді Олена Зеленська пропонує обговорити внесення змін до протоколів вшанування пам'яті в Україні. Про це вона сказала на зустрічі в рамках відкриття виставки в Українському домі "Ти як?", повідомляє кореспондентка LB.ua.

На думку Зеленської, культура пам’яті - це те, що дуже важливо зараз для українців. А після десятків років радянського минулого в Україні не знають, як правильно потрібно демонструвати скорботу.

"Я, як дружина президента, багато разів брала участь у днях скорботи, пам’яті і в мене часто виникала думка, що ми це робимо неправильно - не естетично, не щиро. Покладання квітів - це не те, що потрібно людям, які хочуть побачити емоцію про співчуття, про пам’ять", - пояснила перша леді.

Тому вона хоче запропонувати дискусію щодо можливості співпраці українських митців і президентського відділу церемоніалу та протоколу.

"Щоб створити щось логічне, сучасне і дійсно зрозуміле для всіх. Нам потрібні нові сценарії та правила культури пам’яті", - додала Зеленська.

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