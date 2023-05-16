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Зеленська попросила президента Південної Кореї про нелетальну військову допомогу для України

Перші леді відвідує Сеул.

Зеленська попросила президента Південної Кореї про нелетальну військову допомогу для України
Фото: Сайт президента

Перша леді України Олена Зеленська сьогодні зустрілася з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем і попросила нелетальної військової допомоги для нашої країни.

Про це пише Reuters з посиланням на офіс президента Південної Кореї.

Зеленська, яка відвідує Сеул для участі в медіаконференції, зустрілася з Юном як спеціальна представниця президента. Вона, зокрема, попросила надати ЗСУ міношукачі. Юн відповів, що Південна Корея буде активно допомагати українському народу.

В інтерв’ю південнокорейському інформаційному агентству Yonhap, Зеленська зазначила про ймовірність візиту Юна в Україну, сказавши, що візит був би “дуже корисним”.

Вона також закликала до “радикальнішої” підтримки України для боротьби з російською агресією.

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Південна Корея, великий виробник артилерійських снарядів, заявила, що не надає Україні летальну зброю, посилаючись на свої відносини з Росією. Але Юн сказав в інтерв’ю Reuters у квітні, що його уряд може не “наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці”, якщо цивільні особи в Україні піддадуться широкомасштабній атаці або через “ситуацію, якій міжнародне співтовариство не може потурати”.

Пізніше Юн Сок Йоль заявив, що необхідно забезпечити, аби вторгнення Росії в Україну не увінчалося успіхом, і що Сеул розглядає "різні варіанти", коли справа доходить до летальної допомоги Києву.

Торік Південна Корея вперше офіційно погодилася опосередковано надати нашій державі компоненти зброї для війни проти російських загарбників. Сеул дозволив Польщі експорт в Україну САУ Krab з південнокорейським шасі.

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