Південна Корея вперше заявила, що може дати Україні зброю, − Reuters

“Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад будь-який широкомасштабний напад на мирних жителів, різанина чи серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці”.

Південна Корея може розширити свою підтримку України, виходячи за межі гуманітарної та економічної допомоги, "якщо Україна зазнає великомасштабного нападу на цивільне населення".

Про це заявив президент країни Юн Сок Йоль, пише Reuters.

Таким чинном Південна Корея вперше просигналізувала про зміну своєї позиції щодо озброєння України.

В інтерв’ю виданню напередодні свого державного візиту до США наступного тижня Юн сказав, що його уряд вивчає, як допомогти захистити та відбудувати Україну, так само, як Південна Корея отримувала міжнародну допомогу під час Корейської війни 1950-53 років.

“Якщо виникне ситуація, з якою міжнародне співтовариство не може миритися, наприклад будь-який широкомасштабний напад на мирних жителів, різанина чи серйозне порушення законів війни, нам може бути важко наполягати лише на гуманітарній чи фінансовій підтримці”, − сказав Юн.

Це був перший випадок, коли Сеул заявив про готовність надати Україні зброю, більше ніж через рік після того, як виключив можливість летальної допомоги.

Ключовий союзник США та головний виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі намагалася уникати антагонізації Росії через її компанії, що працюють там, і вплив Москви на Північну Корею, попри посилення тиску з боку західних країн щодо постачання зброї.

“Я вважаю, що не буде обмежень щодо обсягу підтримки для захисту та відновлення країни, яка зазнала незаконного вторгнення як згідно з міжнародним, так і національним законодавством”, − сказав Юн.

“Однак, враховуючи наші відносини зі сторонами, які беруть участь у війні, і розвиток подій на полі бою, ми вживемо найбільш відповідних заходів”, − додав водночас він.

Нагадаємо, торік Південна Корея вперше офіційно погодилася опосередковано надати Україні компоненти зброї для війни проти російських загарбників. Сеул дозволив Польщі експорт в Україну САУ Krab з південнокорейським шасі.