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Росіяни поранили шістьох людей на Херсонщині

За минулу добу ворог здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Росіяни поранили шістьох людей на Херсонщині
Фото: скріншот відео

У Херсонській області за добу внаслідок ворожих обстрілів шестеро осіб дістали поранення. Росіяни випустили по території області майже 300 снарядів.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"За минулу добу противник здійснив 60 обстрілів, випустивши 298 снарядів із важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів", – написав він.

Прокудін уточнив, що російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів, у будівлю підприємства критичної інфраструктури та по території автопідприємства в Херсоні, а також в амбулаторію в Бериславській громаді.

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Також голова ОВА зазначив, що з деокупованої території області було евакуйовано 87 осіб.

Нагадаємо, на Херсонщині наразі зберігається дуже складна безпекова ситуація. В останні дні інтенсивність російських обстрілів збільшилася.

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