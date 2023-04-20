В Україні мають бути ще потужніші засоби ППО, ніж зараз.

Президент України відвідав на Волині прикордонників, на межі, зокрема, з Білоруссю.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Вручив нагороди нашим воїнам-прикордонникам… Разом з усіма нашими силами оборони та безпеки прикордонники воюють на передовій, зокрема на найтяжчих напрямках. Бахмут, загалом Донеччина… Справжні герої, які успішно виконали сотні й сотні бойових завдань”, - наголосив президент.

Він додав, що в Україні готуються й нові підрозділи прикордонників, котрі приєднаються до наших активних дій.

“Незмінно працюємо й над розвитком наших областей – абсолютно усіх. Сьогодні на Волині провів широку нараду з керівниками регіону, місцевими правоохоронцями, військовими, усіма, хто відповідає за безпеку й соціальний стан області. Домовилися про кілька інфраструктурних проектів, що посилять Волинь – це важливо – і дадуть змогу гарантувати довгостроково робочі місця та економічне зростання. Впевнений, усе це ми обов’язково реалізуємо. Дуже скоро”, - запевнив голова держави.

Володимир Зеленський подякував США за черговий пакет військової підтримки, про який оголошено 19 квітня.

“На рівні держави робиться все, щоб збільшувати можливість захищати й захищатися від російських ударів. Системи ППО та інша зброя для захисту неба вже зараз у нас, в України, дуже серйозні. Але мають бути – і, впевнений, будуть – іще потужніші. Дякую всім, хто своєю влучністю та швидкістю забезпечує ефективність для всієї тієї зброї, яка зʼявилась у нашої держави!” - підкреслив президент.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття систем ППО Patriot до України.