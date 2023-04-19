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Росіяни обстріляли п’ять громад Сумщини

За день було зафіксовано 52 прильоти.

Росіяни обстріляли п’ять громад Сумщини
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня 19 квітня росіяни здійснили обстріли Юнаківської, Білопільської, Шалигинської, Новослобідської та Хотінської громади Сумської області

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом за день було зафіксовано 52 прильоти з мінометів, артилерії та гранатометів.

По Юнаківській громаді росіяни били з САУ, 7 прильотів.

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Білопільську громаду обстріляли з АГС - 20 прильотів, мінометів – 12 прильотів та артилерії – 1 приліт.

Хотінську громаду обстріляли з мінометів, зафіксовано два прильоти, а у Шалигинській громаді - 5 прильотів з мінометів.

Ще 5 мін на територію Новослобідської громади.

Нагадаємо, російські війська обстріляли з важкої артилерії та РСЗВ Червоногригорівську громаду Нікопольського району, розбито 34 сонячні батареї.

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