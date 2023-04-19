Резніков назвав пріоритетом побудову багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін

"Нам потрібно більше платформ різного рівня та боєприпаси до них. Нам потрібно більше ПЗРК", - наголосив міністр оборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що нині є пріоритетом побудова багаторівневої системи ППО/ПРО у найкоротший термін.

Про це йдеться в дописі міністра у фейсбуці.

"Системи Patriot формують спроможність, якої раніше не було – вражати балістичні цілі. Чергова установка IRIS-T, за яку ми дякуємо німецьким партнерам - підвищує можливості боротьби з крилатими ракетами. IRIS’и, як і NASAMS’и, чудово себе зарекомендували. МіГи від польських та словацьких друзів посилять захист і від російських ракет, і від іранських дронів", - перелічив Резніков.

Він додав, що "все це – свіжі надходження, які вже у лавах Сил оборони" і що "далі буде".

За словами міністра, зважаючи на "варварську тактику Кремля" Україні потрібно "більше платформ різного рівня та боєприпаси до них".

"Нам потрібно більше ПЗРК. Літаки західного зразка – вершина цієї піраміди", - наголосив очільник Міноборони.

Резніков зазначив, що "чим міцнішим буде захист повітря, тим більше ресурсів Україна зможе задіяти для перемоги, тим швидше наші люди повернуться додому".

Нагадаємо, декілька днів тому Німеччина передала Україні другу із чотирьох обіцяних систем ППО IRIS-T і 16 керованих ракет.

Нині міністр оборони Олексій Резніков підтвердив прибуття систем ППО Patriot.