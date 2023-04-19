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На Харківщині затримали екснардепа, який роздавав жителям проросійські агітаційні листівки

Екснардеп намагався переконати людей у "правильності" дій Кремля.

На Харківщині затримали екснардепа, який роздавав жителям проросійські агітаційні листівки
Фото: Запорізька ОВА

Під час комплексних заходів у Харківській області Служба безпеки викрила колишнього народного депутата від забороненої Комуністичної партії.

Про це йдеться на сайті СБУ.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії зловмисник підтримав російських загарбників та вирішив допомагати їм у війні.

Екснардеп власноруч роздавав проросійські агітаційні листівки жителям Харківського району і намагався переконати їх у "правильності" дій Кремля.

В СБУ повідомили, що комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза підтвердила незаконність дій ворожого агітатора. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування збройної агресії РФ проти України).

Нагадаємо, нещодавно СБУ ініціювала арешт майна підсанкційного екснардепа Вадима Новінського на понад 3,5 млрд грн. За даними слідства, він причетний до пособництва країні-агресору.

Раніше до 10 років тюрми засудили депутата-колаборанта Запорізької обласної ради від "Опоблоку". Він погодився на пропозиція росіян стати "головою військово-цивільної адміністрації м. Дніпрорудне".

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