Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу, - командувач Сухопутних військ

Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, окупанти концентрують у Бахмуті найбільшу кількість своїх сил та хочуть повністю взяти місто під свій контроль.

"Проте Сили оборони стримують натиск противника у динамічних боях, завдаючи йому суттєвих втрат. Минулої ночі, окрім живої сили та техніки окупанта, підрозділам ППО також вдалося знищити 2 БПЛА агресора: "Орлан" і ZALA", - додав Сирський.

Нагадаємо, нині заступниця міністра оборони України Ганна Маляр завила, що Бахмут для російської армії уже став найдорожчою операцією, бо саме там вони зазнають найбільше втрат як військової техніки, так і живої сили.

Крім того, рашисти почали використовувати іншу тактику в місті: вони атакують малими групами і намагаються вступити в контактні стрілецькі бої.