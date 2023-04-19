На Херсонщині зростає інтенсивність російських обстрілів, - облрада

На Херсонщині зберігається дуже складна безпекова ситуація, інтенсивність російських обстрілів збільшилася.

Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Зберігається дуже складна безпекова ситуація. Ми бачимо, що в останні дні інтенсивність обстрілів збільшилася. У нас за попередню добу 79 обстрілів зафіксовано по всій нашій території. Ворог використав близько 300 боєприпасів", - сказав він.

Соболевський підкреслив, що російські окупанти продовжують системно використовувати потужні авіабомби.

"Станом на зараз, так само обстріли тривають. І по Херсону, в тому числі. У нас двоє людей звернулися по медичну допомогу - це поранені від обстрілів. І додатково ще одна людина звернулася до медичного закладу. Вона отримала поранення вчора, але звернулася сьогодні", - розповів він.

За словами Соболевського, ситуація з критичною інфраструктурою в області "відносно задовільна".

Нагадаємо, що учора російські окупанти 79 разів обстріляли територію Херсонської області, випустивши по регіону 350 снарядів з важкої артилерії та безпілотників.

Учора вдень російські окупаційні війська обстріляли Бериславський район Херсонської області. Внаслідок обстрілів була пошкоджена енергомережа.