Росіяни обстріляли автобусний парк у Херсоні

Російська армія вдень 19 квітня обстріляла автобусний парк Херсона. Пошкоджень зазнали транспортні засоби, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
Постраждалих, за його словами, немає. На оприлюднених фото видно, що пошкоджені принаймні декілька автобусів та дорога.
"Росіяни продовжують обстрілювати Херсон й нищити інфраструктуру міста. Годину тому ворог вдарив по автобусному парку – пошкоджені транспортні засоби", – заявив Прокудін.
Нагадаємо, вчора росіяни випустили по звільненій частині Херсонської області 350 снарядів. Загинула мирна людина.