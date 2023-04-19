Росіяни обстріляли автобусний парк у Херсоні

Поранених немає, але пошкоджені автобуси.

Російська армія вдень 19 квітня обстріляла автобусний парк Херсона. Пошкоджень зазнали транспортні засоби, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Постраждалих, за його словами, немає. На оприлюднених фото видно, що пошкоджені принаймні декілька автобусів та дорога.

Фото: Олександр Прокудін Telegram

Фото: Олександр Прокудін у Telegram

Фото: Олександр Прокудін Telegram

"Росіяни продовжують обстрілювати Херсон й нищити інфраструктуру міста. Годину тому ворог вдарив по автобусному парку – пошкоджені транспортні засоби", – заявив Прокудін.

Нагадаємо, вчора росіяни випустили по звільненій частині Херсонської області 350 снарядів. Загинула мирна людина.