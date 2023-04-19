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На Харківщині колаборантка-“староста” одного із сіл отримала 9 років за ґратами

У червні 2022 року жінка добровільно обійняла псевдопосаду окупантів.

На Харківщині колаборантка-“староста” одного із сіл отримала 9 років за ґратами
Фото: Харківська обласна прокуратура

До 9 років ув’язнення засуджена колаборантка, яка працювала в окупаційній адміністрації на Харківщині 

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав жительку смт Шевченкове Куп’янського району винною у колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Їй призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі.

Прокурори у суді довели, що у червні 2022 року жінка добровільно обійняла псевдопосаду «помічника начальника управління (сільського) Шевченківського територіального управління» у так званій «ТЦА Куп’янського району Харківської області». Фактично вона була призначена «старостою» села Старовірівка. 

На псевдопосаді жінка координувала роботу між структурними підрозділами окупаційної адміністрації, обробляла інформацію та заяви від місцевих мешканців щодо вирішення питань організаційного, економічного та гуманітарного характеру. Також узгоджувала з представниками ЗС РФ пересування осіб окупованими територіями Куп’янського району Харківської області.

Після деокупації смт Шевченкове правоохоронці затримали колаборантку.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки. Під час окупації селища вона допомагала окупантам запроваджувати “освітні стандарти” РФ. На Вінниччині колаборантка переховувалася під виглядом переселенки.

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