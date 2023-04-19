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Україна проситиме на “Рамштайні” у п’ятницю ракети для систем ППО, − FT

Постійна необхідність захищатися від атак російських ракет і безпілотників систематично виснажувала українські запаси.

Україна проситиме на “Рамштайні” у п’ятницю ракети для систем ППО, − FT
Фото: Пресслужба повітряного командування "Схід"

Україна закликатиме до термінових поставок зенітних ракет для систем протиповітряної оборони на зустрічі у форматі “Рамштайн” у п’ятницю.

Британська газета Financial Times з посиланням на посадовців пише − західні столиці побоюються, що без належної протиповітряної оборони давно запланований контрнаступ проти окупаційних російських військ може зазнати невдачі.

“Київ відчайдушно потребує більшої кількості ракет, здатних збивати винищувачі, використавши велику кількість ракет для відбиття безпілотників та ракет Москви”, − йдеться у матеріалі.

Один з європейських чиновників зазначив, що українці дедалі частіше піднімають тему протиповітряної оборони малої дальності. “Якщо вони використають усі системи, це відкриває простір для військово-повітряних сил”, − додав він.

“Якщо Росія зможе проникнути туди за допомогою “тупих бомбардувальників”, Україна матиме проблеми. Ситуація виглядає похмуро”, − кажуть чиновники, маючи на увазі некеровані боєприпаси, скинуті з літаків. 

Західна розвідка раніше попередила, що Росія накопичує винищувачі та ударні вертольоти поблизу лінії фронту в Україні. Це викликало негайне збільшення допомоги з ППО, зокрема через пакет підтримки США на 2 мільярди доларів, оголошений наприкінці лютого.

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Але посадовці повідомили, що постійна необхідність захищатися від атак російських ракет і безпілотників систематично виснажувала українські запаси.

Водночас деякі західні посадовці залишаються оптимістичними, зазначаючи, що Росія далі не має переваги в повітрі, а надходження західної зброї в Україну триває. Крім того, повільніші темпи російських ракетних ударів по національній інфраструктурі допомогли зберегти запаси української ППО.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков минулого тижня заявив, що Україна потребує систем протиповітряної оборони, артилерії 155-го і 105-го калібру та снарядів до неї та мінометах 120-мм. 

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