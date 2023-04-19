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Унаслідок російських обстрілів Харківщини поранені троє людей, загинули двоє (оновлено)

Вісімнадцятирічна дівчина госпіталізована у важкому стані.

Унаслідок російських обстрілів Харківщини поранені троє людей, загинули двоє (оновлено)

Учора, 18 квітня, окупанти продовжували масовано обстрілювати Харківський, Чугуївський та Куп’янський райони Харківської області. Внаслідок ворожих атак поранення отримали троє людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. За оновленими даними, також загинули двоє людей: 50-річного чоловіка та жінки 44 років. Їхні тіла знайшли під завалами у Вовчанську. 

“Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено два житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів”, – розповів Синєгубов.

За його словами, поранення дістало подружжя 68-ми та 54-х років внаслідок атаки окупантів. Постраждалим надали допомогу на місці. Розбір завалів триває. 

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У селі Петропавлівка Куп'янського району через ворожі обстріли пошкоджені щонайменше п’ять житлових будинків. Поранення отримала вісімнадцятирічна дівчина, яка була госпіталізована у важкому стані.

Також внаслідок ворожого обстрілу селища Дворічна у Куп’янському районі важке поранення отримала жінка 77 років, яка була госпіталізована.

У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів спалахнула лісова пожежа.

Голова ОВА попереджає, що в області залишається високою мінна небезпека. У центральному районі міста Балаклія жінка 60-ти років наступила на протипіхотну міну “Пелюстка”. Постраждалу госпіталізували з осколковими пораненнями у стані середньої тяжкості. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 20 гектарів території та знешкодили 100 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, інтенсивність обстрілів прикордоння Харківської області в останній час значно зросла. 

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