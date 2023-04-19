Учора ворог атакував близько 20 населених пунктів Запорізької області

Інформація про постраждалих не надходила.

Минулої доби ворог атакував громади Запорізької області, що перебувають а лінії зіткнення.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, учора громади на лінії зіткнення зазнали чотирьох авіаційних ударів, одного удару з безпілотника, три – з РСЗВ та 93 артилерійських обстріли.

“Внаслідок атаки окупантів вчергове постраждала Новоданилівка, Малинівка, Кам’янське, Новояківлівка та ще 16 сіл, у тому числі незламні міста Оріхів і Гуляйполе”, – йдеться у повідомленні.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури російськими військовими.

Нагадаємо, вчора ввечері у Запорізькій області збили пʼять ворожих БпЛА Shahed.