Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України
Росія заявила про приїзд Путіна на окуповані території України
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
У конкурсі Горовиця бере участь російський піаніст, що служив у армії РФ після 2014 року (оновлено)
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
ГоловнаСуспільствоВійна

Учора ворог атакував близько 20 населених пунктів Запорізької області

Інформація про постраждалих не надходила.

Учора ворог атакував близько 20 населених пунктів Запорізької області
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Олександр Старух

Минулої доби ворог атакував громади Запорізької області, що перебувають а лінії зіткнення.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, учора громади на лінії зіткнення зазнали чотирьох авіаційних ударів, одного удару з безпілотника, три – з РСЗВ та 93 артилерійських обстріли.

“Внаслідок атаки окупантів вчергове постраждала Новоданилівка, Малинівка, Кам’янське, Новояківлівка та ще 16 сіл, у тому числі незламні міста Оріхів і Гуляйполе”, – йдеться у повідомленні.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури російськими військовими.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, вчора ввечері у Запорізькій області збили пʼять ворожих БпЛА Shahed. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies