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Окупанти двічі за добу обстрілювали акваторію і узбережжя Очаківської громади

Люди не постраждали.

Окупанти двічі за добу обстрілювали акваторію і узбережжя Очаківської громади
Фото: Telegram-канал Віталія Кіма

Минулої доби ворог двічі обстрілював акваторію та узбережжя Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 18 квітня, о 13:50 та 22:41 ворог завдавав мінометних та артилерійських обстрілів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

У містах Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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Раніше повідомлялося, що російські війська змінили характер обстрілів Миколаївщини, бо шукають нові об'єкти для ударів.

 

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