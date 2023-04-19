Окупанти двічі за добу обстрілювали акваторію і узбережжя Очаківської громади

Люди не постраждали.

Минулої доби ворог двічі обстрілював акваторію та узбережжя Очаківської громади Миколаївської області.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Вчора, 18 квітня, о 13:50 та 22:41 ворог завдавав мінометних та артилерійських обстрілів по акваторії та узбережжю Очаківської громади. Постраждалих немає”, – йдеться у повідомленні.

У містах Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Раніше повідомлялося, що російські війська змінили характер обстрілів Миколаївщини, бо шукають нові об'єкти для ударів.