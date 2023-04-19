У Генштабі оцінили втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 183 750 осіб

Ворог наступає на чотирьох напрямках на Донеччині.

Близько 620 окупантів, чотири танки і багато іншої військової техніки знищили оборонці учора, 18 квітня. З початку широкомасштабної війни з Україною армія ворога втратила близько 183 750 осіб.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.04.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 183 750 (+620) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 665 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 110 (+12) од,

артилерійських систем – 2 819 (+9) од,

РСЗВ – 538 (+0) од,

засоби ППО ‒ 285 (+0) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 293 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 376 (+23),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692 (+16) од,

спеціальна техніка ‒ 330 (+0).

Нагадаємо, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами сил оборони України відбито більш як 60 атак противника.