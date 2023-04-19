Головне за ніч. Середа, 19 квітня

Понад 60 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар'їнку, нічний наліт дронів на Одещину, втрати окупантів.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби на цих ділянках фронту підрозділи сил оборони України відбили більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, постраждали і цивільні люди.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника. Окрім того, було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА (“Орлан-10” і “Суперкам”), а також 8 ударних (7 – типу “Шахед-136” та 1 – “Ланцет”). Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 19 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що учора, 18 квітня, наші оборонці знищили близько 620 окупантів, чотири танки, 12 бронемашин і багато іншої військової техніки. З початку широкомасштабної війни з Україною армія ворога втратила близько 183 750 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

У Бахмуті на Донеччині військові РФ почали використовувати іншу тактику: вони атакують малими групами і намагаються вступити в контактні стрілецькі бої, повідомляє Military Media Center з посиланням на командира окремої бригади Сил Територіальної оборони ЗСУ полковника Дмитра Заворотнюка.

“У Бахмуті ми зіткнулися з війною дещо іншого характеру, ніж бачили раніше. Росіяни атакують переважно малими групами по 5-6 людей, які під прикриттям артилерії намагаються проникнути в наші бойові порядки та вступити в контактні стрілецькі бої”, – йдеться у повідомленні.

За словами Заворотнюка, Збройні сили “відповідають тим же”.

“Тут ключовим є саме рівень бойової підготовки, злагодженість підрозділу та мотивація особового складу”, – зазначив він.

Уночі 19 квітня російські військові атакували Одеську область дронами-камікадзе типу Shahed-136. 10 з 12 безпілотників знищили військові зенітної ракетної Одеської бригади ПК “Південь”.

“Завдяки вдалій роботі наших сил оборони більшість БПЛА ворога знищено, але, на жаль, є влучання по об’єкту громадської інфраструктури”, – йдеться у повідомленні Одеської районної військової адміністрації.

Пожежу рятувальні служби ліквідували. Постраждалих немає.

Рівень води у Дніпрі у межах Києва продовжує спадати, аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано.

За інформацією Укргідрометцентру, станом на 8:00 19 квітня рівень води у річці Дніпро в межах столиці складає 9 343 см за Балтійською системою – на 7 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – другий (помаранчевий).

“Продовжує спостерігатися підтоплення заплавних територій – острови у парку “Муромець”, “Гідропарк”, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків”, – йдеться у повідомленні КМВА.

Голова КМВА Сергій Попко нагадав, що пік паводку очікується на 22 квітня. До критичного рівня води в Дніпрі ще 72 см (критичний рівень – 9 415 см).

“За усіма прогнозами – цьогорічне водопілля не досягне цієї позначки. Але усі потрібні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій”, – сказав очільник КМВА.

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