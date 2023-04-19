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Паводок у Києві іде на спад кілька днів поспіль, – КМВА

За прогнозами, цьогорічне водопілля не досягне критичного рівня.

Паводок у Києві іде на спад кілька днів поспіль, – КМВА
Фото: ДСНС у Telegram

Рівень води у Дніпрі у межах Києва продовжує спадати, аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано.

Про це повідомляє у Telegram КМВА.

Зазначається, що за інформацією Укргідрометцентру станом на 8:00 19 квітня рівень води у річці Дніпро в межах столиці складає 9 343 см за Балтійською системою – на 7 см менше, ніж минулої доби. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – другий (помаранчевий).

“Тобто, наразі паводок кілька днів поспіль йде на спад. На даний момент по місту Києву не зафіксовано аварійних підтоплень. Але продовжує спостерігатися підтоплення заплавних територій – острови у парку “Муромець”, “Гідропарк”, Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків”, – йдеться у повідомленні.

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Голова КМВА Сергій Попко нагадав, що пік паводку очікується на 22 квітня. До критичного рівня води в Дніпрі ще 72 см (критичний рівень – 9 415 см).

“За усіма прогнозами – цьогорічне водопілля не досягне цієї позначки. Але усі потрібні служби в посиленому режимі готуються до будь-яких надзвичайних ситуацій”, – сказав очільник КМВА.

Нагадаємо, станом на ранок 18 квітня в північних областях України спостерігається зниження темпу підняття рівня води в річках. При цьому підтопленими залишаються понад 1 500 дворогосподарств.

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